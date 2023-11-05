台灣10月出口恐翻黑 財部估緩升格局不變

台灣 10 月出口可能再度翻黑，根據財政部預估，10 月出口值估約落在 387 億美元到 399 億美元，年減幅則在持平到衰退 3% 之間，但預期出口緩步回升格局態勢不變。

財政部 7 日即將公布 10 月進出口統計，根據財政部先前預估，10 月出口的年減幅可能在持平到衰退 3% 間擺盪，但整體而言不會改變出口緩步回升的格局。

在 AI 需、科技新品備貨效應挹注下，帶動 9 月出口值 388.1 億美元，較去 (2022) 年同期增加 3.4%，一甩連續 12 個月負成長陰霾，出現睽違已久的正成長。

對於 9 月出口轉正，財政部統計處分析，主要是受惠於 AI 應用熱絡、科技新品備貨效應，以及去年 9 月我外銷轉弱基期較低，使得 9 月出口出現睽違已久的正成長。

觀察主要出口貨類，主要由資通與視聽產品挑大樑，其中顯示卡、伺服器受惠於 AI 熱潮繼續水漲船高，帶動資通與視聽產品出口值 82.6 億美元，創歷年單月次高，年增幅達 59.8%，為近 14 年來最大增速。

至於電子零組件 9 月出口值 162.6 億美元、出口額創 11 個月來最佳；至於年減幅則為 4.3%，衰退幅度收斂至今年以來最小減幅；財政部分析，受惠於積體電路需求回溫，加上美國、東協拉貨擴增，讓電子零組件出口減幅收斂；綜整業者訊息，預期電子零組件出口值有望在 11 月由負轉正。

另外，化學品、礦產品 9 月出口也同步揮別負成長，分別較去年增加 10.3%、0.9%，其中化學品主要來自於血癌藥品輸美挹注，礦產品則因石化庫存回補所帶動。