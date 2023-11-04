〈熱門股〉安克10月營收報捷 帶量上攻周漲31%

安克 (4188-TW) 受惠超音波智慧睡眠檢測系統持續出貨，10 月營收較去年倍增，登兩年來新高，激勵本周股價帶量上攻，一舉突破均線，周漲 31.2%。

安克自行研發上市的「安克呼止偵」持續出貨，帶動 10 月營收 810.8 萬元，月增 17.8%、年增 108%；前 10 月營收 4995 萬元，年減 3.45%。公司表示，該產品也引進中國附醫健診、哈佛健診、哈佛健診富盈診所，近期也將獲台大醫院健管中心、好心肝診所引進使用。

根據統計，全台近百萬人罹患阻塞型睡眠呼吸中止症 (Obstructive Sleep Apnea，OSA)，患者每晚重複數十次、甚至上百次的停止呼吸與恢復呼吸，診斷盛行率卻僅不到 1%，主因包括自我病識感低，以及檢測的可近性過低等。

安克生醫研發上市的超音波智慧睡眠檢測，已獲得美國 FDA、歐盟 CE、台灣 TFDA 核准，可於十分鐘完成睡眠呼吸中止症篩檢，隨著進入多家健診中心，將協助更多有睡眠狀況的民眾及早診斷，降低併發的疾病風險。

安克前三季毛利率 60.2%，年減 0.6 個百分點；稅後虧損 3441 萬元，虧損較去年同期小幅增加，每股虧損 0.65 元。