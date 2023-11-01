美吾華集團10月營收報喜 安克登兩年高、懷特年增近7成

美吾華集團營收報喜，集團旗下安克 (4188-TW) 受惠超音波智慧睡眠檢測系統持續出貨，10 月營收較去年倍增，登兩年來新高；懷特 (4108-TW) 則年增近 7 成。

安克 10 月營收 810.8 萬元，月增 17.8%、年增 108%；前 10 月營收 4995 萬元，年減 3.45%。公司說明，單月營收成長主要是自行研發上市的「安克呼止偵」持續出貨，挹注業績。

安克總經理李伊俐表示，超音波智慧睡眠檢測系統安克呼止偵具有免過夜、10 分鐘完成睡眠呼吸中止症檢測的特色，目前已引進中國附醫健診、哈佛健診、哈佛健診富盈診所，近期也將獲台大醫院健管中心、好心肝診所引進使用。

此外，安克生醫日前參加巴西里約舉辦的世界睡眠大會 (World Sleep 2023)，攜手美國史丹佛睡眠中心發表多篇合作研究成果，吸引全球上百名醫師、專家，有助於後續各國代理商的合作。

懷特隨著旗下治療癌因性疲憊症的懷特血寶凍晶注射劑以及懷特耆力出貨增加，10 月營收 1614 萬元，月減 5.9%、年增 69.29%；前 10 月營收 1.31 億元，年增 18.04%。

懷特指出，研發上市的口服止痛新藥懷特痛寶，已獲醫學中心進貨採用，同時正持續洽談進入更多醫療機構通路，替營收再注活水。

安克、懷特營收緩步墊高，也帶動股價走高，安克午盤攻上漲停 25.5 元，創波段高點；懷特也有超過 4% 漲幅。