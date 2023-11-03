國慶連假助攻 中國10月財新服務業PMI小幅上升

在十一小長假助攻下，中國 10 月服務業景氣小幅回升，但受製造業景氣下滑拖累，綜合採購經理人指數（PMI）降至 50。

《財新網》周五（3 日）發布的數據顯示，10 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 50.4，較 9 月上升 0.2 個百分點。

上證指數周五早盤漲 0.68%，深證成指漲 1.08%，創業板指漲 1.2%。

10 月財新製造業 PMI 回落 1.1 個百分點至 49.5，再度回落至榮枯線以下。由於製造業景氣下降幅度大於服務業景氣回升幅度，10 月財新綜合 PMI 下行 0.9 個百分點至 50。

財新製造業 PMI、綜合 PMI 與國家統計局 PMI 走勢一致，財新服務業 PMI 的數據更好。

統計局近日公布的數據顯示，10 月製造業、服務業 PMI 分別回落 0.7 個、0.8 個百分點至 49.5、50.1；綜合 PMI 為 50.7，較 9 月低 1.3 個百分點。

由於服務業企業擔憂需求持續疲軟將影響未來經營活動，10 月經營預期指數在擴張區間繼續下滑，降至 2020 年 4 月來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10 月財新綜合 PMI 續寫今年來新低，需求略有增加，就業連續兩個月收縮，市場信心繼續下降，製造業景氣比服務業差。

王喆說，第 3 季經濟出現築底回升跡象，但經濟恢復基礎仍不穩固。

在前期多項促消費、擴投資、穩預期政策基礎上，中央政府日前決定增發人民幣 1 兆元公債，用於支持災後重建和提升防災減災救災能力。王喆指出，這部分基礎設施建設投資將有助於穩經濟，但此舉對勞工收入增加以及就業和預期改善的傳導效應，仍需進一步觀察。