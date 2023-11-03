美股重點新聞摘要2023年11月03日

今日操盤前瞻

美股財報 (10/2 盤後)：蘋果 (AAPL)、思佳訊 (SWKS)

中國 10 月財新服務業 PMI

美國 10 月非農、ISM 非製造業指數

蘋果上季營收連四降 本季財測不如預期 盤後挫逾 3%

蘋果 (AAPL-US) 周四 (3 日) 盤後公布 2023 會計年度第 4 季財報優於市場預期，卻仍是連續第四季營收下滑，顯然受到 Mac 和中國市場疲弱影響，加上高層預料本季營收可能無法恢復成長，盤後一度下挫 4%。閱讀全文...

消費動能旺 美年底購物季消費支出上看 9670 億美元 可望再刷新高

全美零售業聯盟 (National Retail Federation, NRF) 表示，隨著強勁的消費動能持續，美國今年年底購物季的消費支出預估將再創紀錄新高。閱讀全文...

美 9 月工廠訂單勁增 2.8% 創近兩年半來最大單月增幅

美國 9 月工廠訂單增幅超過經濟學家預期，創 2020 年 7 月以來最大單月增幅，主因是受到電腦和電子產品等強勁需求提振，不過借貸成本上升仍是製造業面臨的挑戰。閱讀全文...

SpaceX 旗下星鏈實現現金流損益兩平 離上市不遠了？

太空探索公司 SpaceX 執行長馬斯克周四 (2 日) 表示，SpaceX 的衛星網路部門星鏈 (Starlink) 已經實現現金流損益兩平。該消息對 SpaceX 來說是個里程碑的進步，星鏈距離上市的目標又更近一點。閱讀全文