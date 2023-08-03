〈義隆法說〉下半年優於上半年 明年筆電市場成長1成

IC 設計業者義隆 (2458-TW) 今 (3) 日召開法說會，董事長葉儀晧表示，現階段除 Chromebook 外，Windows 筆電庫存幾乎已回到正常水位，預期下半年會優於上半年，且受惠微軟強制淘汰 Window 10 以及 Copilot 問世，明年下半年會迎來換機潮，整體市場也會較今年增加 1 成。

由於義隆近四季財報中的業外收益占稅前盈餘達 1 成，因此無法提供預測性資訊；法人預估，義隆今年上下半年營收比重分別為 48-49%、51-52%。

處長劉代銘補充，第三季細分各產品線出貨狀況，預期筆電相關產品出貨較正面，MCU 則仍受中國需求較弱、出貨估較上季下滑；義隆也公布 7 月營收 11.03 億元，創下 13 個月新高，月增 10.93%，年增 2.44%，累計前 7 月營收 65.49 億元，年減 29.76%。

葉儀晧指出，今年筆電市場維持原預估，年減 10%，不過，自去年底至今年上半年，庫存已消化不少，除了 Chromebook 需求不是很理想外，其他 Windows 筆電庫存水位幾乎恢復正常。

展望明年，葉儀晧看好，目前業界普遍共識是明年筆電市場將比今年成長 10%，預期明年會是比較好的一年，主要就是因為 Windows 10 自 2015 年推出至今已長達 8 年，加上微軟力推 Copilot，明年下半年將迎來一波換機潮，推升整體筆電市場成長。