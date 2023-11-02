振樺電明年重返新高 未來3-5年獲利站穩一個股本

工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 今 (2) 日在法說中指出，明年 O2O 線上線下解決方案回溫、產業物聯研製中心 (Embedded Foundry) 業務同樣重返成長下，營收可望回到 2022 年的新高水準，且獲利結構改善，未來 3-5 年獲利目標站穩一個股本。

振樺電表示，智慧零售市場逐漸回溫，O2O 業務在第三季季增 15%，在後續旅館、機場自助 Check in 需求放大，自助 KIOSK 需求，以及新產品發酵、POS 新客戶加入下，預期明年 O2O 業務將回到過往水準。

產業物聯研製中心業務方面，振樺電說明，下半年因半導體客戶進入新舊機種交替的空窗期，使業績下滑，但預計明年半導體新世代產品推出，以及資料中心、醫療需求仍佳，整體業務也會有強勁成長。

除了明年營收將重返新高水準，振樺電認為，今年調整獲利架構的效益也將顯現，樂觀看待今、明二年毛利率表現，長期站穩 36% 的目標不是問題，未來會以此為底標持續提升。

此外，振樺電過去因為併購案，每年須認列 1.2 億溢價攤銷，但公司表示，明年只剩下 5000 萬元，2025 年以後就無此因素影響，對獲利率也有挹注，在營收、毛利率提升、費用穩定下，預計本業獲利將顯著提升，3-5 年獲利目標站穩一個股本以上。