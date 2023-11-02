〈央行理監事會揭密〉部分理事釋鷹派論調 「不排除Q4積極面對通膨」

中央銀行利率連兩凍，央行今 (2) 日公布第三季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，全體理事一致同意維持政策利率不變，但多名理事表達對房租上漲的擔憂，部分理事釋出鷹派看法，甚至認為「不排除下一季須積極面對可能的通膨」。

有位理事指出，1 至 7 月零售業及餐飲業營業額均創歷年同期新高，反映民間消費熱絡，經濟呈現外冷內溫。若國內通膨能緩步回降，為避免升息約制消費及投資等內需，贊同政策利率維持不變。

另位理事認為，台灣出口的確深受國際通膨的影響，當前內需穩健成長，若再升息，將致房貸戶利息增加，從而排擠消費支出，恐影響內需動能。

有位理事表示，房市交易有降溫跡象，房價漲勢雖趨緩，但仍在上升中；房租是房價的落後指標，且其占 CPI 的權重亦高，若房租價格上升，恐帶動未來物價上漲。

至於民眾感受較深的商品或服務類 CPI 年增率仍居高，恐將造成民眾的通膨預期心理。該名理事也說，考量當前經濟數據仍有分歧，同意暫緩升息，但宜再觀察一季，不排除下一季即須積極面對可能的通膨。

有位理事表示，近期電價調整恐影響服務業價格，宜加以關注；此外，人力資源出現瓶頸亦應特別重視，服務業及營造業持續缺工，薪資水準及相關價格均隨之墊高，恐對物價造成不利影響。

另位理事指出，由物價趨勢及經濟成長變化觀察，政策利率可暫時不調整，但影響物價與經濟成長的因素仍充滿不確定性，未來若有必要，仍可適時考量調整政策利率。

有位理事表示，貨幣政策須考量民眾對物價的感受，本次贊同維持政策利率不變，但至下季理事會議召開時，應特別關注物價上漲趨勢，及民眾對物價的感受是否提高通膨預期而影響物價穩定；若發現物價上漲有鬆動現象，則應採取較積極措施來打擊通膨。

