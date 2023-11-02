台積電法說效應，逐漸啟動！

台股 11/2 在聯準會釋出了沒那麼鷹派的訊息後，走出了破底翻行情向上大漲超過 350 點，在歷經波段弱勢整理並幾度破底後，總算迎來了相對強勢的反彈行情；但以目前反彈還沒帶大量來看，通常不會那麼快扭轉行情，因此現階段不能見獵心喜，勢必要且戰且走，謹慎看待後續變化。

在這波空方格局中，有一類型個股是筆者認為很值得拿出來談的，就是在與台積電 10 月下旬法說會中提到「景氣復甦」有高度相關的企業，簡單整理這次要延伸討論的重點：

■ Q3 營收符合預期；毛利率在 PC/NB 庫存調整期進尾聲、蘋果新機拉貨潮帶動先進製程產能利用率增、及匯率因素優於預期。

■ CoWoS 產能需求緊迫，需要大幅度擴增，年底前幅度可能超過原定之兩倍，顯示產能瓶頸為當前重要問題；對於相關設備廠為利多，陸續交貨後之營運貢獻可期。

先從 CoWoS 設備廠來看，從這次台積電法說對於後續的高階先進封裝需求來看，應會是成長力道較顯著的廠商，且最新一期營收都創波段新高，但從近期股價反應來看，並無明顯受惠利多激勵；筆者認為是產業面的利多先前已反映過，而新增之訂單量應不屬於短期立即貢獻的幫助，因此不能說他們弱勢，但目前來看不是當下最好的選擇。

而針對消費性電子在本季仍有庫存調整，但調整幾乎已近尾聲的看法，再搭配多家市場研調機構對於明年市況好轉之預期，已使得部分相關個股股價蠢蠢欲動。

建議在觀察方向從兩個方向切入，以近月營運強勁，或與消費性市場聯動度較大之企業作為首要選擇。

以做觸控 IC 的義隆電來看，9 月份營收是去年 7 月以來單月新高，當 PC 需求逐漸復甦，上游 IC 設計業者通常也有先見到接單成長情況；即便法說會上對於 Q4 需求較為保守，或許也不失為一短線利空測試的機會，畢竟後續依舊看好需求回溫。

像驅動 IC 廠聯詠，下週將召開法說會，而前次開完後股價表現並不理想，因預期明年雖屬穩健成長但幅度不高；此次 Q3 獲利在匯率助攻下優於預期，也激勵股價近日連續走強，這類型受惠自身條件利多 (產業領導地位、低本益比等)，也屬於消費性電子相關性高之 IC 設計股，同樣能吸引市場買盤。

除 IC 設計外，往較下游之零組件、組裝、終端產品廠也多能夠逐步受惠此庫存調整結束之趨勢，預期即便指數偏空整理，也有成盤面資金避風港之條件。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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