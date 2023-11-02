〈世芯法說〉Q3 EPS 12.06元創新高 前三季大賺三個股本

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (1) 日召開法說會，並公告第三季財報，受惠產品組合優化，毛利率略微改善，稅後純益 8.88 億元，季增 20.88%，年增 100%，每股稅後純益 12.06 元，雙雙創下新高，累計前三季 30.31 元，大賺三個股本。

世芯 - KY 第三季營收 76.1 億元，季減 4.02%，年增 114.31%，毛利率 23.69%，季增 2.05 個百分點，年減 8.16 個百分點，營益率 13.25%，季增 2.27 個百分點，年減 2.73 個百分點，稅後純益 8.88 億元，季增 20.88%，年增 100%，每股稅後純益 12.06 元。

世芯 - KY 前三季營收 212.55 億元，年增 132.47%，毛利率 22.09%，年減 12.58 個百分點，營益率 11.81%，年減 6.71 個百分點，稅後純益 22.06 億元，年增 67.12%，每股稅後純益 30.31 元。

細分前三季地區別，世芯 - KY 北美營收比重達 61%、亞太地區 23%、日本 7%，其他 9%；第三季 NRE 營收比重達 27-29%，其他則為 Turnkey。

財務長王德善表示，第三季營收下滑主要因第二季比較基期較高，加上先進封裝產能影響，但毛利率受惠產品組合優化，較前季略有回升，營益率也隨著營業費用回到正常水準，較前季增長，另外隨著美元強勢升值，業外匯兌利益也貢獻營運。