微軟開始銷售365 Copilot AI工具 分析師估2026年收入達100億美元

微軟 (MSFT-US) 周三 (1 日) 開始向企業 Office 應用程式訂閱者，銷售 Microsoft 365 Copilot 人工智慧外掛程式。Piper Sandler 分析預期，至 2026 年，這一工具年收入將超過 100 億美元。

這項服務將爲 Word、Excel、PowerPoint 等應用添加生成式 AI 功能，每個用戶每月需要支付 30 美元的費用，按年付費。

不過，企業客戶需要承諾至少擁有 300 個用戶，聯繫微軟的銷售，才能獲得購買 Copilot 的資格。目前使用 Microsoft 365 E3 和 E5 企業套餐的客戶，可以立即開始使用 Microsoft 365 Copilot 的 Bing 企業聊天機器人。

微軟的目標是充分利用其在生產力軟體市場的領先地位，而 Google(GOOGL-US) 一直在努力爭取這一市場的份額。同時，Google 正在銷售 Duet AI 增強功能，用於其 Workspace 工具。

Piper Sandler 的模型，假設 18% 的合格使用者將使用 Copilot。分析師 Brent Bracelin 和 Hannah Rudoff 在本周稍早給客戶的報告中稱，到 2026 年，這項工具的年化收入將超過 100 億美元。

Bracelin 表示，18% 的目標可能有些激進，但此事可能會攙入 FOMO(害怕錯過) 因素，也就是說，如果行業裡其他公司採用，那麼不採用可能會處於劣勢。

Piper Sandler 對微軟股票的評級為買入，微軟今年上漲了 41%，而標普 500 指數的漲幅為 9%。

此前微軟已經在 Windows 11 中添加了 Copilot 功能，並在 9 月份的 Moment 4 更新中將其標記爲公開預覽版。微軟認為，這項工具將改變 Office 檔案文件的創建和編輯方式。