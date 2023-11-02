政院拍板十年3000億元晶創台灣方案 掌握生成式AI與晶片商機

行政院會今 (2) 日通過「晶片驅動台灣產業創新方案(晶創臺灣方案)」，規劃未來十年投入新台幣 3000 億元，透過結合「生成式人工智慧」與「晶片」等四大策略，提早布局台灣未來科技產業。

行政院長陳建仁表示，近年來隨著生成式人工智慧崛起，晶片已是驅動全球科技產業發展的核心，以及各行各業突破創新的動力來源，並將成為下一波工業革命的關鍵科技。

陳建仁指出，臺灣半導體實力全世界有目共睹，儘管過去受 COVID-19 疫情影響，我國仍成功維持經濟成長與社會穩定。為迎接未來相關產業科技變革的契機與挑戰，在現今臺灣技術領先基礎上，國科會與經濟部、教育部、衛生福利部、農業部、數位發展部、國家發展委員會共同合作，超前部署提出「晶創臺灣方案」。

陳建仁說明，規劃 2024 年科技預算 120 億元，未來 10 年 (2024 至 2033 年) 共將投入 3000 億元經費來執行。

陳建仁強調，「晶創臺灣方案」將結合生成式人工智慧與晶片，促進產業突破式創新；強化國內人才培育環境，吸納全球研發人才；加速產業創新所需異質整合及先進技術；利用臺灣矽島實力，吸引國際新創與投資來臺等四大策略。

陳建仁說，希望把握與國際合作黃金時刻，善用半導體產業生態的優勢，提早布局臺灣未來科技產業，強化各產業突破創新量能。