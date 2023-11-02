跟隨底特律三大車廠 豐田汽車宣布將為美國工人加薪9%

在底特律三大汽車廠與工人達成加薪初步協議後，並未受此次美國汽車工人聯合會 (UAW) 罷工波及的日本大廠豐田汽車 (TM-US) 周三 (1 日) 宣布，將提高美國組裝工人的薪資。

豐田指出，從明年 1 月 1 日起，大多數裝配線工人的最高工資提高 9.2%，至每小時 34.80 美元。 豐田零組件工廠和物流倉庫的時薪工人，也將獲得同樣程度的加薪。

這家日本最大的汽車製造商也表示，將把美國生產工人達到最高工資所需的時間，從 8 年縮短至 4 年，並增加帶薪休假。這些加薪的方向，類似於 UAW 與三大車廠達成的協議。

豐田汽車北美公司執行副總裁 Chris Reynolds 透過聲明表示：「我們重視員工及其貢獻，並透過提供穩健的薪酬方案來體現這一點，我們會不斷審查這些薪酬方案，以確保我們在汽車行業保持競爭力。」

根據與通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-US) 和 Stellantis (STLA-US) 簽訂的新暫定協議，UAW 工人的薪資在批准後將上漲 11%，到 2028 年 4 月為止，工資將上漲 25%。UAW 工人的生活費用也將得到調整，工人達到最高工資所需的時間將從 8 年減少到 3 年。

多年來，UAW 一直未能成功地組織外國汽車製造商營運的美國汽車工廠。UAW 總裁 Shawn Fain 表示，他的目標是在底特律三巨頭交易後，組織其他汽車製造商經營的工廠。

Fain 周日表示： 「當我們在 2028 年重返談判桌時，談判對象將不僅僅是三巨頭，還有五巨頭或六巨頭。」