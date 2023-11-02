〈財報〉DoorDash第三季業績亮眼 多項業績上市來最佳 盤後漲逾8%

美國最大餐飲外送平台 DoorDash (DASH-US) 周三 (1 日) 公布第三季業績亮眼，激勵盤後股價漲逾 8%。

DoorDash 周三交易時間收高 1.27%，盤後大漲 8.02%，報每股 81.99 美元，該股今年迄今已上漲 55% 以上。

第四季財測關鍵數據

市場總訂單額：170-174 億美元

調整後 EBITDA：3.2-3.8 億美元

第三季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (FactSet 查訪共識)

EPS：0.19 美元 vs. 0.40 美元

營收：年增 27% 至 22 億美元 vs. 20.9 億美元

訂單總量：年增 24% 至 5.43 億份

市場總訂單額：年增 24% 至 168 億美元

GAAP 淨損 (含可贖回、非控股權益)：7500 萬美元 (去年同期淨損 2.96 億美元)

調整後 EBITDA：3.44 億美元 (高於去年同期的 8700 萬美元)

管理層表示，第三季公司上市以來，在市場總訂單額、營收、GAAP 淨損和調整後 EBITDA 中表現最好的一季。

執行長 Tony Xu 受訪時表示，消費者不僅使用 DoorDash 訂購餐飲，也採買各種零售商品和日常雜貨，甚至部分 DoorDash 的新用戶的頭一筆消費也非訂購餐飲。

此外，他稱 DoorDash 廣告業務的增長非常快速。

該公司董事會今年 2 月授權執行最高 7.5 億美元的 A 類普通股庫藏股計畫，迄今已以 7.5 億美元回購總計 1200 萬股。