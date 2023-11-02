〈財報〉DoorDash第三季業績亮眼 多項業績上市來最佳 盤後漲逾8%

美國最大餐飲外送平台 DoorDash (DASH-US) 周三 (1 日) 公布第三季業績亮眼，激勵盤後股價漲逾 8%。
DoorDash 周三交易時間收高 1.27%，盤後大漲 8.02%，報每股 81.99 美元，該股今年迄今已上漲 55% 以上。
第四季財測關鍵數據
- 市場總訂單額：170-174 億美元
- 調整後 EBITDA：3.2-3.8 億美元
第三季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (FactSet 查訪共識)
- EPS：0.19 美元 vs. 0.40 美元
- 營收：年增 27% 至 22 億美元 vs. 20.9 億美元
- 訂單總量：年增 24% 至 5.43 億份
- 市場總訂單額：年增 24% 至 168 億美元
- GAAP 淨損 (含可贖回、非控股權益)：7500 萬美元 (去年同期淨損 2.96 億美元)
- 調整後 EBITDA：3.44 億美元 (高於去年同期的 8700 萬美元)
管理層表示，第三季公司上市以來，在市場總訂單額、營收、GAAP 淨損和調整後 EBITDA 中表現最好的一季。
執行長 Tony Xu 受訪時表示，消費者不僅使用 DoorDash 訂購餐飲，也採買各種零售商品和日常雜貨，甚至部分 DoorDash 的新用戶的頭一筆消費也非訂購餐飲。
此外，他稱 DoorDash 廣告業務的增長非常快速。
該公司董事會今年 2 月授權執行最高 7.5 億美元的 A 類普通股庫藏股計畫，迄今已以 7.5 億美元回購總計 1200 萬股。