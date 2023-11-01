10月我製造業PMI回跌 連8月緊縮

中華經濟研究院今 (1) 日指出，10 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 緊縮速度加快，指數轉為回跌 1.1 個百分點至 47.1%，呈現連續第 8 個月緊縮，中經院表示，因外部政經情勢不確定性攀升，業者看產業氛圍保守，甚至有業者反映，終端需求恐要等到明年第二季才會顯現。

此次 PMI 五項組成指標中，新增訂單、生產轉為緊縮 (低於 50.0%)，人力僱用呈現緊縮 (低於 50.0%)，供應商交貨時間低於 50.0%，存貨持續緊縮 (低於 50.0%)。

從產業別來看，10 月四大產業回報 PMI 緊縮，各產業依緊縮速度排序為電子暨光學產業 (43.6%)、電力暨機械設備產業 (44.3%)、基礎原物料產業 (46.2%) 和化學暨生技醫療產業 (48.5%)；僅食品暨紡織產業 (51.7%) 回報 PMI 為擴張；交通工具產業則回報 PMI 為持平 (50.0%)。

而未來六個月展望指數更滑落至 40.0% 以下緊縮速度，指數回跌 4.9 個百分點至 39.8%，連 18 個月緊縮。

其中，六大產業全數回報緊縮，依緊縮速度排序為基礎原物料產業 (28.9%)、電力暨機械設備產業 (40.0%)、電子暨光學產業 (40.8%)、化學暨生技醫療產業 (46.2%)、交通工具產業 (47.6%) 和食品暨紡織產業 (47.8%)。