【量大強漲股整理】11月正式開始，台股有機會走出先蹲後跳格局嗎?三大主流股該鎖定誰?

美股勁揚，激勵台股收紅，終場上漲 37.29 點，收 16038.56 點，守住萬六關卡，成交量 2129 .64 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 57.53 億元，呈現連 14 賣；自營商同步提款 12.94 億元，為連 5 賣；投信買超 24.52 億元，為連 10 買；三大法人合計賣超 45.95 億元。

今日台股早盤開走高後呈現震盪格局，多頭資金湧入被動元件族群，AI 概念股也止跌回穩之下，終場守穩萬六大關，近期雖然指數震盪加劇，但政府都有在積極進場，8 大官股昨日尾盤進場護盤隨，累計過去 13 個交易日，8 大官股買超台股超過 360 億元、而投信連 10 買，合計 302 億元；政府 + 法人積極進場下，台股有機會走出先蹲後跳格局；現階段台股受美國對中國晶片禁令影響持續發酵，加上美國 10 年期公債殖利率高檔震盪，才導致短期技術面轉弱；未來

靜待 Fed 將召開利率決策會議、及週五蘋果發布最新財報；年底台灣選舉行情支撐下，台股仍有表現機會，等待大盤止穩，電動車、光通訊 (矽光子)、低軌衛星，三大題材將輪番表現。

個股方面，(2330-TW) 台積電，開高震盪，最高達 533 元，一度站回 5 日線，惟盤中回到平盤附近小跌 1 元、(2454-TW) 聯發科，第 4 季營收可望最高季增 15％的優異展望後，今日碰及五日線後馬上反彈收紅；AI 概念股也止跌，(2376-TW) 技嘉、(2382-TW) 廣達也有 + 1% 漲幅，(3231-TW) 緯創，則是小漲 + 0.11%

(3533-TW) 嘉澤 、(2301-TW) 光寶科，漲幅都超過 3%；

光通訊 (4979-TW) 華星光，領頭羊，大漲逾 9%

佳螢早就在經濟日報領先預告 156=>167.5

被動元件族群，(2492-TW) 華新科，大漲 6.5% 帶動下，(2327-TW) 國巨，收漲 2.28%；受惠泰國觀光免簽，加上 2023 ITF 台北國際旅展將於 3 日登場，(2736-TW) 富野，早盤攻漲停、(2731-TW) 雄獅大漲半根停板，個股持續輪動。

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11 月正式開始

台股有機會走出先蹲後跳格局嗎?

三大主流股該鎖定誰?

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今日影音 https://youtu.be/ratxOrEhQxk

11/1 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2363-TW) 矽統

(2543-TW) 皇昌

(3715-TW) 定穎投控

(2492-TW) 華新科

(2417-TW) 圓剛

(4967-TW) 十銓

(2731-TW) 雄獅

(3450-TW) 聯鈞

(1560-TW) 中砂

(3034-TW) 聯詠

11/1 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(8432-TW) 東生華

(4979-TW) 華星光

(4167-TW) 松瑞藥

(8936-TW) 國統

(6488-TW) 環球晶

(3322-TW) 建舜電

(6127-TW) 九豪

(5483-TW) 中美晶

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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