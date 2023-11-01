跌破頸線支撐個股該怎麼看？川湖、華孚、台光電、金像電

頸線就是頭部型態每次回檔到低點，又反彈起來，多次測試同一個低點支撐，就是頸線。所以頸線支撐若被跌破，後勢將呈現弱勢格局，甚至會出現急跌的走勢，畢竟頸線是多次止跌的信心位置，市場已經習慣回測到頸線就會止跌反彈，可是終將有一次的跌破，會正式宣告不再反彈，而是跌多漲少的弱勢格局。

比如川湖 (2059-TW) 在 8/2、8/10、8/21 的低點，就形成頸線的支撐，10/30 比較明顯跌破後股價就連續創新低。華孚 (6235-TW) 在 7/25、8/2、10/23 的低點，也算形成頸線支撐，10/31 跌停算跌破頸線支撐，雖然 200 日線在下方仍有支撐，但再跌破 11/1 低點續弱機會大。台光電 (2383-TW) 在 8/4、9/22、10/20 的低點，可視為形成頸線支撐，10/31 大跌算比較明顯跌破頸線支撐，雖然 10/26 已經有跡象台光電後續弱勢機會很大。金像電 (2368) 在 9/21、10/20 的低點形成頸線支撐，10/26 可算是跌破頸線支撐，跌破後股價還在創低。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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