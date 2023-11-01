〈台股盤前要聞〉台股險守萬六、友達下修資本支出 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股昨 (31) 日下跌 148.41 點，收 16001.27 點，險守萬六大關，成交值放大至 2661.23 億元，單月重挫 352 點、月線連三黑；友達法說會下修今年資本支出，從原先的 350 億元下修至 300 億元。以下是今 (1) 日必看重要財經新聞。

聯發科帶頭殺 台股跌 148 點險守萬六 10 月重挫 352 點月線連三黑

台股昨 (31) 日早盤一度開高，重返 16200 點，不過，盤中隨著聯發科 (2454-TW) 領跌、IC 設計族群賣壓湧現，AI 指標概念股也下殺，指數翻黑，午盤後跌幅持續擴大，終場下跌 148.41 點，收 16001.27 點，險守萬六大關，成交值放大至 2661.23 億元，單月重挫 352 點、月線連三黑。閱讀全文...

友達 Q4 面板出貨估季減約 15% 下修全年資本支出

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (31) 日召開法說，公司預估，第四季面板出貨面積將季減 14-16%，但在產品組合改善下，產品平均單價 (ASP) 可望季增 1-3%。另外，今年資本支出從原先的 350 億元下修至 300 億元。閱讀全文...

聯電攜手華邦電、智原與日月光 佈局 3D IC 市場

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (31) 日宣布，已與合作夥伴華邦電 (2344-TW)、智原 (3035-TW)、日月光 (3711-TW) 與 Cadence 成立晶圓對晶圓 (wafer-to-wafer, W2W) 3D IC 專案，協助客戶加速 3D 封裝產品生產，預計 2024 年完成系統級驗證後就位。閱讀全文...

友達擬與錼創合作 斥 7 億元建置 6 吋 Micro LED CoC 產線

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (31) 日召開董事會決議通過，擬與錼創科技 - KY 簽訂產線建置合約，由錼創協助友達龍潭廠區建置一條 6 吋 Micro LED Chip on Carrier(CoC) 生產線，並提供統包解決方案 (Turnkey Solution)，合約金額為 7 億元。閱讀全文...

力積電、SBI 日本新廠 敲定落腳日本仙台

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 昨 (31) 日與日本金融集團 SBI 控股株式会社 (SBI)、日本宮城縣及 JSMC 公司簽訂合作備忘錄，JSMC 首座晶圓廠選定日本宮城縣黑川區大衡村的第二北仙台中央工業園區。閱讀全文...

盛群明年起晶圓成本下滑 1 成 Q1 估是 L 型復甦底部

MCU 盛群 (6202-TW) 昨 (31) 日召開法說會，副總蔡榮宗表示，第四季營收估較上季下滑，預期明年第一季是整體 L 型復甦的低點，且明年 1 月 1 日起晶圓廠開始採用新價格，平均降幅大概 1 成，有助成本結構改善，逐步優化毛利率。閱讀全文...

致伸本季營收、獲利下滑 明年下半年車用新品放量 營運有望回升

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 昨 (31) 日召開法說，展望後市，事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，三大產品線需求持續疲軟，第四季營收、獲利都將呈現年減，預期隨著車用客戶新產品明年下半年放量，營運有望回溫。閱讀全文...



