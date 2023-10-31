鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估上修至2.19元，預估目標價為167元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對全新(2455-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.19元上修至2.19元，其中最高估值2.57元，最低估值1.96元，預估目標價為167元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.57
|5.3
|6.44
|最低值
|1.96
|3.05
|4.71
|平均值
|2.2
|4.07
|5.87
|中位數
|2.19
|4.05
|6.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2,740,000
|3,935,000
|4,548,000
|最低值
|2,334,000
|3,081,000
|3,736,560
|平均值
|2,529,300
|3,506,540
|4,287,260
|中位數
|2,527,500
|3,510,720
|4,359,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.95
|4.62
|2.88
|2.79
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,603,629
|3,608,521
|2,645,003
|2,530,909
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。