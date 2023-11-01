〈陸港盤後〉中央金融工作會議利多鈍化 A股漲跌互見 港股走低

中國 A 股市場三大指數周三（1 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.14%，原因是中共中央金融工作會議利多鈍化，且 10 月財新製造業採購經理人指數（PMI）重回萎縮區間。

滬指周三收盤漲 0.14% 報 3,023.08 點，深成指跌 0.38% 報 9,826.73 點，創業板指跌 0.46% 報 1,959.13 點；兩市成交額合計人民幣 8,119 億元，「北向資金」淨流出 20.82 億元，連續第三天減倉。

汽車、家居、零售、媒體娛樂等類股走高，釀酒、家電、有色、電力等族群上揚，保險、房地產、煤炭、半導體、銀行、券商等類股齊跌。

香港恒生指數周三收盤跌 0.06%，報 17,101.78 點，恒生科技指數跌 0.18%，報 3,752.37 點。

中共周一起在北京舉行中央金融工作會議，分析金融高品質發展面臨的形勢，部署當前和今後一個時期的金融工作。

據《新華社》報導，中共中央總書記習近平出席會議，並發表重要講話，中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希與會。

對外經濟貿易大學教授毛捷說：「中國進入高品質發展時期，政府舉債不再簡單為了經濟粗放式增長，更加注重品質。未來地方舉債將更加謹慎，更加注重債務資金的用途和效益，精準發力。」

易居研究院研究總監嚴躍進也說，此次政策對房地產金融的表述，最先提及的一句話是「健全房地產企業主體監管制度和資金監管」。過去不曾出現這句表述，信號意義非常強。

不過，《彭博》首席亞洲經濟學家舒暢認為，中國的方向正確，但中國缺乏急迫感，沒有解決眼前問題的具體計畫。舒暢說，希望政策制定者已經在幕後低調展開工作，在債務問題影響經濟之前，化解債務問題。

Pantheon Macroeconomics 首席中國經濟學家 Duncan Wrigley 則指出，中共發布的公告並未釋出清晰信號，例如中國政府將採取更有力的措施，解決建商的債務問題。

此外，《財新網》周三公布的數據顯示，10 月財新製造業 PMI 為 49.5，較 9 月下降 1.1 個百分點，再度陷入萎縮區間。

舒暢與《彭博》經濟學家朱懌說，中國 10 月財新製造業調查結果顯示，儘管政府提出積極政策支持措施，但經濟成長動能正在減弱，這與官方 PMI 發出的信號一致。

舒暢與朱懌表示，PMI 意外下降，讓他們更加擔憂小型出口導向型企業的前景，也更擔心經濟復甦的力道和持久性。