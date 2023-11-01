元樟生技赴日展出，拓創新醫療照護市場

日本東京國際醫療展（Medical Japan Tokyo）於今（2023）年 10 月 11 至 13 日期間盛大舉辦，聚集來自全球各地醫療專業人士、廠商、醫療院所與研究單位等。元樟生物科技股份有限公司於大展中首次亮相，並成為展會中的焦點。自 2018 年創立以來，元樟生技（AMS BioteQ，股票代碼：6864）專注於微生物領域，特別是解決抗生素抗藥性問題。該公司運用其專利生物工程技術 ExtrO，成功開發出多項技術與產品，其中包括新型天然抗菌原物料 MediAce，具有促進傷口癒合的效果。

圖: 元樟生技蔡宜儒董事長親赴現場進行演說

創新研發製程，造就獨特療法

圖: 產品現場試用反應熱絡

元樟聚焦研發並推出名為 SIPSIP 的創新親水性敷料系列，該產品由環保材料製成，具有出色的抗黏附、防疤產生與組織再生的能力。SIPSIP 系列敷料由三種類型的敷料組成，分別為 SIPSIP Foam、SIPSIP Pro 與 SIPSIP Complex。這些敷料具有專利的傷口復合技術、無過敏性、高吸水性等特點，在傷口護理方面。該產品不僅具有生物相容性和高親水性，同時也通過小鼠傷口模型的動物實驗，並證明具有促進傷口癒合與功能性組織再生的效果。

產品獨特吸睛，獲各方關注

圖: 元樟生技團隊於展會中開心合影

在展期中，元樟原預估將到訪 500 位訪客，但實際訪客人數破千位，且有效訪客佔比亦達五成。除了日本當地參觀訪客佔比達七成之外，其他來自於中國、香港、澳門，以及東南亞的訪客各佔約兩成。東南亞的部分主要來自泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓和印尼等國。其餘約一成的訪客來自歐洲、中東和非洲，包括比利時、拉脫維亞、荷蘭、羅馬尼亞、阿爾及利亞、沙烏地阿拉伯和南非等國。此外，訪客的組成也頗具多元性，包括進出口貿易商、醫療器材代理商、醫院和長照機構的人員，其中也包含許多決策高層。

積極申請法規許可，逐步拓展國際研究合作

元樟生技在會中展示了其自行研發的 SIPSIP 系列敷料產品，並計劃在 2023 年底向美國 FDA 和台灣 TFDA 提交醫療器材許可證申請，預計在 2024 年帶來營收成長。展會期間，元樟生技研發部的兩位專家亦親臨現場，詳加介紹了其潛力新產品，包括 SIPSIPTM 系列敷料產品和 AMS-2140。透過本次的大會展演，該公司的創新產品和技術為醫療照護領域開展了新的方向，值得業界和投資者高度關注。

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