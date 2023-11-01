中共中央金融工作會議來了 釋出六大信號

中共周一（30 日）起在北京舉行中央金融工作會議，分析金融高品質發展面臨的形勢，部署當前和今後一個時期的金融工作。

據《新華社》報導，中共中央總書記習近平出席會議，並發表重要講話，中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希與會。

以下是會議要點：

1、金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分，要加快建設金融強國，全面加強金融監管，完善金融體制，優化金融服務，防範化解風險，堅定不移走中國特色金融發展之路，推動金融高品質發展，為以中國式現代化全面推進強國建設提供有力支撐。

2、要清醒看到，金融領域各種矛盾和問題相互交織、相互影響，有的還很突出，經濟金融風險隱患仍然較多，金融服務實體經濟的質效不高，金融亂象和腐敗問題屢禁不止，金融監管和治理能力薄弱。

3、要著力營造良好的貨幣金融環境，切實加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的優質金融服務。始終保持貨幣政策的穩健性，更加注重做好跨周期和逆周期調節，充實貨幣政策工具箱。

4、做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數位金融五篇大文章。

5、強化融資結構，更好發揮資本市場樞紐功能，推動股票發行註冊制走深走實，發展多元化股權融資，提高上市公司品質，培育一流投資銀行和投資機構。

6、完善機構定位，支持國有大型金融機構做優做強，當好服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石，嚴格中小金融機構准入標準和監管要求，立足當地開展特色化經營，強化政策性金融機構職能定位，發揮保險業的經濟減震器和社會穩定器功能。

7、促進長期資本形成。穩步擴大金融領域制度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。

8、及時處置中小金融機構風險。建立防範化解地方債務風險長效機制，建立同高品質發展相適應的政府債務管理機制，優化中央和地方政府債務結構。促進金融與房地產良性循環，健全房地產企業主體監管制度和資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁，滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。

9、加強外匯市場管理，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

10、要完善黨領導金融工作的體制機制，發揮好中央金融委員會的作用，做好統籌協調把關。發揮好中央金融工作委員會的作用，切實加強金融系統黨的建設。發揮好地方黨委金融委員會和金融工委的作用，落實屬地責任。

11、著力做好當前金融領域重點工作，增強政策實施和工作推進力道，保持流動性合理充裕、融資成本持續下降，活躍資本市場，更好支持擴大內需，促進穩外貿穩外資，加強對新科技、新賽道、新市場的金融支持，加快培育新動能新優勢。

中央金融工作會議釋出六大信號

對外經濟貿易大學教授毛捷：

中國進入高品質發展時期，政府舉債不再簡單為了經濟粗放式增長，更加注重品質。未來地方舉債將更加謹慎，更加注重債務資金的用途和效益，精準發力。

易居研究院研究總監嚴躍進：

此次政策對房地產金融的表述，最先提及的一句話是「健全房地產企業主體監管制度和資金監管」。這句表述過去是沒有出現過的，所以信號意義非常強。

最近幾年出現的金融風險問題，包括債務違約、保交樓，都和房企經營有關。所以，此次抓住了防範房地產市場風險的關鍵內容，即要把房地產企業主體的監管制度進行健全。

此次中共中央提及要一視同仁，滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求。這代表接下來在融資工作方面，政府會「挑三揀四」、「挑肥揀瘦」，確保各金融機構有序、一碗水端平提供各類融資，支持各類房企健康發展。

啟錸研究首席經濟學家潘向東：

推動股票發行註冊制走深走實，實際上是強調註冊制的制度會一直走下去，這是趨勢。但是對運行過程中遇到的問題和漏洞，要進行完善、補缺。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟：

預計穩健的貨幣政策在貨幣數量和社會融資總量上，還有適度寬鬆、合理增長的空間。

21 世紀經濟報導：

中國基本上每五年舉行一次全國金融工作會議，過去分別在 1997 年、2002 年、2007 年、2012 年、2017 年召開，每次會議都異常重要，因為它規劃了未來幾年的金融工作方向。

此次召開的會議為「中央金融工作會議」，更加強調黨中央對金融工作的集中統一領導。

此外，這應該是中央層面首次提及「金融強國」。中共二十大報告提到教育強國、科技強國、人才強國、文化強國、體育強國、製造強國、農業強國、品質強國、航天強國、交通強國、網路強國等，但黨中央並未提及「金融強國」，後續人們需關注官方對金融強國的解讀，以及其對金融行業的影響。