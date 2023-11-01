〈台股盤前〉指數搖搖欲墜 守住萬六成關鍵

台股昨 (31) 日在多重利空因素衝擊下，指數重挫再創低，尾盤在國家隊等多頭資金進場救火，驚險守「萬六」，月線大跌 352 點、連三黑。法人認為，台股搖搖晃晃，就怕難以抵擋國際股市連續下跌的趨勢，守住萬六也成關鍵。

台股昨日開高震盪走低，午盤一度摜破萬六並下探至 15975 點，創下波段新低，終場下挫 148 點、收 16001 點，成交量放大至 2743 億元，為 10 月 23 日以來最大量。三大法人賣超台股 183.8 億元。

美股方面，10 月最後一個交易日，四大指數收紅，道瓊勁揚 123.91 點，或 0.38%；那指收漲 61.76 點，或 0.48%；標普雖然收紅 0.65%，但月線仍連續三個月走跌，創疫情爆發以來最長月跌紀錄；費半則小漲 30.71 點。

市場消息部分，蘋果發表全新 MacBook Pro 與 iMac 等硬體產品，最受矚目的是全系列搭載自家最新 M3 系列晶片，為全球首發以 3 奈米生產的電腦中央處理器 (CPU)，業界研判由台積電獨家代工。

面板大廠友達第三季稅後虧損 9.75 億元、每股虧損 0.13 元，虧損較前季收斂近 8 成；累計前三季稅後虧損 166.93 億元、每股虧 2.18 元。公司預估，第四季面板出貨面積將季減 14-16%，但在產品組合改善下，產品平均單價 (ASP) 可望季增 1-3%。另外，今年資本支出從原先的 350 億元下修至 300 億元。