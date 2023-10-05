台灣大迎戰國慶煙火人潮 優化近千台基站、網路傳輸量擴10倍

即將迎來雙十連假，今年國慶焰火睽違 9 年重返台中並在台中中央公園盛大登場，台灣大 (3045-TW) 提前在主會場佈署 12 台行動訊號車及臨時站，同時優化近千座既有基站容量配置、網路傳輸容量比平擴充超過 10 倍，出動 200 名工程師輪班待命，確保通訊品質穩定。

今年國慶表演以全國首創無人機搭載焰火，結合台中品牌台中爵士音樂節，台中市政府規劃多場域觀賞地點，除了主會場，更多達 16 處觀賞點，包括逢甲大學田徑場、中國醫藥大學聯外道路，以及西屯、北屯、南屯、大雅、后里及豐原等行政區，預計將比往年湧現更多人潮。台灣大以堅實的通訊技術綿密佈署，滿足國慶焰火施放期間，尖峰時刻使用行動上網數據的流量需求。

台灣大長期支持國內藝文觀光活動，深耕台灣觀光、影視、體育和藝文等多元領域。在國家級節慶盛事，除了力挺國慶焰火活動、自 2018 年起贊助全台最悠久的《台北燈節》外，今年也是第 15 年台灣大與日月潭國家風景區管理處共同舉辦《台灣大哥大日月潭花火音樂會》。

另外，在消費性產品方面，台灣大連續 4 年電信獨家代理 Google Pixel 硬體產品，今日同步宣布 10 月 12 日於實體門市與 myfone 網路門市電信獨家銷售 Google Pixel 8 系列、 Pixel Watch 2，10 月 5 日起開放預購。

台灣大提供專案價，申辦指定專案月租 1399 元， Google Pixel 8(128GB) 就能 0 元帶走；申辦指定專案月租 1899 元， Google Pixel 8 Pro(128GB) 也可 0 元入手，VIP 用戶續約購機最高折 5000 元。