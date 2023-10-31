〈能源盤後〉西方各國施壓 以色列入侵行動謹慎 原油跌逾3%

原油期貨價格周一 (30 日) 收低，全球基準的 Brent 原油期貨價格回落至每桶 90 美元以下，美國基準 WTI 油價收在 3 周多低點。

以色列軍隊似乎以謹慎步伐進行地面入侵加薩地帶的行動，有助於緩解大眾對衝突擴大的擔憂。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3.23 美元或 3.8%，收每桶 82.31 美元，為最近月 WTI 原油價格自 10 月 5 日以來最低收盤價。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 3.03 美元或近 3.4%，收每桶 87.45 美元，為最近月 Brent 原油價格自 10 月 12 日以來最低收盤價。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 4%，收每加侖 2.22 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 2.97 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.8%，收每百萬 Btu 3.35 美元。

市場驅動力

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 指出，由於全球供應沒有立即中斷，且跡象顯示亞洲石油需求可能略為下降，從而導致市場拋售。

「但毫無疑問，全球石油市場仍極其緊繃，沒有任何供應中斷的空間，因此油價回調可能是短暫的，因為市場在等待以色列入侵加薩的相關消息進展。」他說。

根據《華爾街日報》，以色列坦克和步兵周一挺進加薩城郊區，切斷了連接加薩走廊北部與南部的一條主要道路，而美國和其他西方國家則向以色列施壓，要求其盡量減少平民傷亡。

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 周一評論道，光憑油價找不到支撐力這點，不能成為做空市場的原因。「有鑑於中東局勢和 OPEC + 的持續干預，在當前環境下做空石油是玩火行為，所以我根本不考慮這想法。」

上周五原油期貨漲近 3%，但周線下行，吐回自 10 月 7 日哈馬斯襲擊以色列南部以來的部分風險溢價。原油一直未能接近 9 月下旬創下的 2023 年高點。

瑞銀周一分析報告指出，市場仍會中東局勢保持高度敏感，且尤其關注任何可能導致與伊朗發生直接衝突的跡象，因為伊朗一旦涉入恐引來美方制裁，導致該國石油出口下降，令本已緊繃的供應更加緊繃，若市場供應減少 50 萬桶 / 日，Brent 原油恐自當前每桶 89 美元左右價位直飆至 100 美元至 110 美元之間。倘若該地區衝突擴大，油價恐上看 120 美元 / 桶。

瑞銀策略師基本上認為，中東戰爭應可避免廣泛擴散，但仍有必要增持美國公債以避險，而而黃金和石油倉位也可以作為對沖持續波動的工具。

