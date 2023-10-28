〈能源盤後〉美軍涉入 以軍在加薩擴大行動 油價自2周低點反彈至1周高點

隨著中東局勢加劇，衝突更有可能蔓延至石油資源豐富地區，原油期貨價格周五 (27 日) 收在一周最高點，自前一日觸及的 2 周最低點收盤價反彈上來。

新聞報導，美國戰機轟炸了敘利亞東部與伊朗有關的兩個目標，聲稱這些地點與伊朗革命衛隊有聯繫，加劇了本已緊張的中東局勢，同時以色列地面部隊則擴大了在加薩走廊的活動。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.33 美元或 2.8%，收每桶 85.54 美元，但本周最近月 WTI 原油價格仍收低 2.9%。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 2.55 美元或 2.9%，收每桶 90.48 美元，但本周最近月 Brent 原油價格仍收低 1.8%。

根據道瓊市場數據， Brent 和 WTI 原油期貨價格均收在 10 月 20 日以來的最高價位，前一日則收在 10 月 12 日以來最低點。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 2.5%，收每加侖 2.31 美元，本周收低 2.6%。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 3.05 美元，本周收低 3.3%。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.6%，收每百萬 Btu 3.16 美元，本周收高 9.1%。

市場驅動力

Zaye 資本市場投資長 Naeem Aslam 指出，「以色列軍隊對巴勒斯坦的地面入侵」這件事將引起阿拉伯國家不同程度的憤怒，各國對美軍涉入以巴衝突的行為感到憤怒，且目前美國軍艦正瞄準敘利亞。」這些均對油價構成重大風險，本周油價下跌係因交易者還不了解上述情形，措手不及的可能性更大。

價格期貨集團高階分析師 Phil Flynn 表示，周五稍早，半島電視台援引消息人士的話稱，以色列與哈馬斯停火談判「在高階領導層間有所進展」，令油價自盤中高點下降。

但目前價格持續獲得支撐，因交易商擔心戰事進一步蔓延，並可能最終涉及原油生產國伊朗。

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 指出，伊朗今年上半年產量增加約 50 萬桶 / 日，意謂該國是石油產量增長的第二主力，伊朗產量在 OPEC 中的占比將再次達到 10% 之多。

針對本周油價下跌，Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 認為，交易員關注的是實物供應和需求，在實際供應中斷之前不會受到各界評論的影響，因為各種戰況消息太頻繁，若沒有廣泛戰爭，地緣政治風險會被忽略。

Raj 表示，儘管最近油價下跌，但油價「健康，目前仍然是石油領域的好時光。」