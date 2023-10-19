中華電招募862名資通訊人才 年薪上看21個月

中華電 (2412-TW) 正式啟動「113 年基層從業人員遴選」，預計招募 862 名資通訊人才，其中技術類新進員工薪資待遇 45220 元，加上全方位福利措施，全年年薪上看 21 個月。

針對新進員工的薪資待遇，此次業務類職缺起薪為 43195 元，技術類則為 45220 元，此外享有全體員工都適用的「全方位福利措施」，如 1.6 個月的三節年節獎金、平均 2.6 個月的績效獎金以及 0.4 個月的全勤獎金。

再者，中華電每年根據營運及績效表現，核發企業化特別獎金與員工酬勞，與全體員工共享經營績效，符合請領條件且績效表現特別優異之同仁，以去年為例，全年年薪上看 21 個月。

工時福利方面，中華電新進人員報到後即依比例享有當年度最多 7 日的特休假、有薪事 / 病假及去年首創育兒減少工時，減工不減薪的措施。

中華電強調，除了原有結婚、生育、教育、退休等多重面向的全方位福利措施外，為了持續提升員工福祉，讓優秀人才起心 (薪) 動念，日前公開宣佈今年 1 月 1 日起全員定額加薪 3000 元，並預計 7 月起全員再加給伙食津貼共四大福利提升政策。

中華電董事長郭水義表示，公司積極提升人才資本競爭力，除了定額調薪外，在員工持股信託獎勵金、員工晉升條件及員工酬勞分派比率等也都有提升，激勵同仁更有鬥志、齊心協力為公司創造佳績。