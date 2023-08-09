台塑新智能宣布斥資3億元入股儲盈科技 擴大電池國產化布局

台塑集團旗下新智能今 (9) 日宣布，將斥資 3 億元，入股鋰電池儲能系統大廠儲盈科技，持有約 9.07% 股權，未來將攜手合作導入生產國產磷酸鋰鐵 (LFP) 電芯，有助共同拓展市場，成為國內電池產業國產化關鍵推力。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，全球碳中和趨勢加速推動再生能源發展，間歇性能源必須搭配儲能系統才能減緩電網衝擊、維持發電穩定，電池需求也因應儲能商機而大幅成長。

王瑞瑜提到，台塑企業累積 15 年以上鋰電池經驗，從電池產業上游的正極材料、銅箔、電解液製造，擴及終端電池模組及儲能應用領域，近年積極推動國產化電芯製造，確保來源穩定並保障國家安全。

王瑞瑜指出，透過此次入股儲盈科技，期望發揮彼此技術及市場優勢，共同建構可靠、安全的智慧化儲能系統。儲盈科技董事長李衍飛表示，台塑新智能的強大技術和資源，將有助於儲盈科技進一步擴大市場版圖，並加速技術研發。

李衍飛提到，近年工業用電大戶之大型儲能需求顯著成長，儲盈藉著 UPS 及儲能系統豐富經驗，已是半導體產業重要供應商，未來將導入台塑新智能電芯及各式儲能系統， 共同提供更優質的產品。

台塑新智能持續擴大電芯產能，總經理劉慧啟指出，彰濱工業區磷酸鋰鐵電芯廠第一期設置 2.1GWh，預計明年第三季完工投產，目前已與台灣各家電動巴士、儲能案場洽談合作。