三利多撐腰 印度股市躍居新興股市領頭羊

憑藉基礎建設、人口紅利、印度製造以及數位化等政策等三利多支持，讓印度市場成為投資新熱點，投信認為，印度在各方面逐漸成熟轉型，為長線投資提供基本面支撐，加上目前印股本益比低於 10 年平均，已躍居新興股市領頭羊。

滙豐投信總經理焦訢表示，印度投資市場火熱，可歸功於三高題材，也就是經濟規模高、成長率高、殖利率高的支撐，使得投資印度中長線受看好；除此，在美中貿易角力及疫情造成的供應鏈重組之下，科技企業巨頭正逐漸將訂單轉至東南亞及印度地區，讓印度可望成為繼中國之後的世界製造工廠。

焦昕進一步指出，印度人口紅利，讓未來相關內需議題持續看好，在相關政策面持續支持下，投資人不妨在此波「印度製造」的趨勢與熱潮中布局。

滙豐投資管理 (印度) 股票投資長 Venugopal Manghat 同時指出，印度有望在 2027 年成為全球第三大經濟體，預計 2023 至 2025 年印度的 GDP 成長率將保持在 6% 以上，遙遙領先其他已開發和新興經濟體。

預估到 2030 年，印度的人均所得可能成長一倍達到 5000 美元，屆時印度將有約 57% 的家庭 (約 2 億人口) 成為中等及以上收入階層，較目前 38% 的比例大幅提升，因此看好年輕人口和都市化進程都將加速支持印度各類消費的成長。

野村投信指出，近日印度股市出現漲多整理，但基本面仍保持強勁，3 大利多關鍵加持，顯示印度動能十足，後市表現具有想像空間，布局操作以業績穩定的大型股為核心，如：金融、資訊科技、不動產及消費等題材。

野村投信表示，從中美貿易戰開打以來，市場的投資偏好便已出現轉變，不再追逐中國，根據 Morningstar 數據統計，過去三年全球共同基金平均持有中國股市比重已經從先前 35% 的高峰下降至今約 25%，同期間印度比重則是從 8.5% 上揚至 13.4%。印度 Sensex 指數不斷改寫歷史新高，取代中國成為新興股市中的領頭羊。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加指出，印度是個充滿活力的城市化經濟體，中產階級迅速壯大，隨著人均收入增加消費力提高，加上全球供應鏈多元化，預計在 2022 年到 2025 年期間印度將見證新興國家中最快的經濟成長。