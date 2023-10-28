鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至44.12元，預估目標價為890元

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由42.55元上修至44.12元，其中最高估值46.3元，最低估值38.56元，預估目標價為890元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|46.3
|71.5
|93.03
|最低值
|38.56
|40
|52.31
|平均值
|43.42
|52.96
|63.71
|中位數
|44.12
|51.76
|63.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|430,147,220
|582,335,000
|705,737,000
|最低值
|400,314,000
|424,512,000
|514,995,000
|平均值
|420,153,640
|493,233,250
|578,614,650
|中位數
|423,024,910
|493,184,410
|568,006,580
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|74.59
|70.56
|26.01
|14.69
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|548,796,030
|493,414,582
|322,145,988
|246,221,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。