鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至44.12元，預估目標價為890元

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由42.55元上修至44.12元，其中最高估值46.3元，最低估值38.56元，預估目標價為890元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 46.3 71.5 93.03
最低值 38.56 40 52.31
平均值 43.42 52.96 63.71
中位數 44.12 51.76 63.14

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 430,147,220 582,335,000 705,737,000
最低值 400,314,000 424,512,000 514,995,000
平均值 420,153,640 493,233,250 578,614,650
中位數 423,024,910 493,184,410 568,006,580

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 74.59 70.56 26.01 14.69
營業收入
(單位：新台幣千元)		 548,796,030 493,414,582 322,145,988 246,221,731

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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