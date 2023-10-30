鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估上修至1.31元，預估目標價為28元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華夏(1305-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.31元上修至1.31元，其中最高估值1.56元，最低估值1元，預估目標價為28元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 1.56 2.12
最低值 1 1.71
平均值 1.28 1.95
中位數 1.31 1.96

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 15,360,000 15,678,000
最低值 13,259,000 14,203,000
平均值 14,517,000 14,861,000
中位數 14,510,000 14,833,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS -0.64 4.25 2.95 1.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		 17,637,479 20,221,524 13,733,148 15,117,855

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1305/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞