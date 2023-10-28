鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)EPS預估上修至14.45元，預估目標價為185元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對可成(2474-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.18元上修至14.45元，其中最高估值19.4元，最低估值11.69元，預估目標價為185元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|19.4
|14.99
|14.77
|最低值
|11.69
|6.57
|10.42
|平均值
|15.04
|11.39
|12.08
|中位數
|14.45
|11.94
|11.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23,199,210
|24,600,000
|27,500,000
|最低值
|19,572,000
|20,505,650
|21,377,840
|平均值
|21,022,600
|22,795,900
|23,824,370
|中位數
|21,200,000
|23,739,000
|23,209,820
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.14
|11.31
|27.65
|14.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,820,529
|41,094,979
|82,506,032
|91,628,115
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2474/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。