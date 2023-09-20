鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)EPS預估上修至14.45元，預估目標價為182.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對可成(2474-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.18元上修至14.45元，其中最高估值19.4元，最低估值9.37元，預估目標價為182.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 19.4 14.99 14.77
最低值 9.37 6.57 10.42
平均值 14.63 11.41 12.01
中位數 14.45 11.59 11.68

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 24,204,000 24,082,740 24,126,640
最低值 19,572,000 19,493,510 20,206,360
平均值 21,339,260 22,066,400 22,000,960
中位數 21,038,510 21,725,000 21,835,420

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.14 11.31 27.65 14.63
營業收入
(單位：新台幣千元)		 27,820,529 41,094,979 82,506,032 91,628,115

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2474/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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