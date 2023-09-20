鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)EPS預估上修至14.45元，預估目標價為182.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對可成(2474-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.18元上修至14.45元，其中最高估值19.4元，最低估值9.37元，預估目標價為182.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|19.4
|14.99
|14.77
|最低值
|9.37
|6.57
|10.42
|平均值
|14.63
|11.41
|12.01
|中位數
|14.45
|11.59
|11.68
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|24,204,000
|24,082,740
|24,126,640
|最低值
|19,572,000
|19,493,510
|20,206,360
|平均值
|21,339,260
|22,066,400
|22,000,960
|中位數
|21,038,510
|21,725,000
|21,835,420
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.14
|11.31
|27.65
|14.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,820,529
|41,094,979
|82,506,032
|91,628,115
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2474/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。