美中同意推進拜習會 拜登見王毅強調開放溝通

美中外交官員在華府開會數小時後，雙方同意繼續推進下個月「拜習會」舉行。美國總統拜登稍早會見訪美的中國外交部長王毅時，強調美中必須負責任管理雙邊競爭，並維持開放的溝通管道。

一名美國官員透露，美中間已經原則上同意下個月舉行拜習會，只是目前還有一些安排細節仍待敲定。

這是 2018 年以來首次有中國外長訪美。王毅此行被視為替美中關係破冰，也為中國國家主席習近平 11 月出席舊金山亞太經濟合作會議 (APEC) 領袖峰會鋪路。

王毅一連兩天與美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 會談，周五前往白宮與拜登會晤，之後再與白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 會談。

白宮表示，拜登在與王毅見面時強調，美中都必須負責任的管理雙邊競爭，並維持溝通管道開放。美中也必須共同努力因應全球挑戰。

國安會發言人柯比 (John Kirby) 周五向記者表示，拜登認為這場會談是「正面進展與對話持續的良好機會」。布林肯和蘇利文也都參加這場為時約一小時的會議。

兩人會面並未達成和拜習會有關的聲明。柯比重申：「雙方經常承認領導人層級溝通管道，對管理這最重要雙邊關係的重要性。總統已經多次表明，希望在不久的將來會晤習近平。」

白宮表示，拜登也向前中國國務院總理李克強過世一事，表達哀悼之意。中國官媒周五一早報導，李克強因心臟病發在上海去世，享壽 68 歲。

白宮高階官員在席間提起白宮主要關切的事項，包括台海議題、中國在東海和南海的行動、人權等。