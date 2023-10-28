〈紐約匯市〉觀望下周Fed和日銀決策 美元走軟 周線再度收紅

受月底重新平衡投資組合的資金變動影響，美元周五 (27 日) 走軟，但本周周線依然走高，因過去幾天的最新數據顯示美國經濟依然強勁，投資人觀望下周將登場的美國聯準會 (Fed) 和日本銀行 (央行) 決策會議。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.07%，報 106.50。DXY 本周上漲 0.4%。

CIBC 資本市場外匯策略北美主管 Bipan Rai 表示，10 月此時是月底資金主導多個面向的時候，多少反映在價格上，導致美元今天的表現是如此。

美元在 7 月到 9 月大幅升值，之後雖然美國經濟數據相對樂觀，但卻難以進一步攻高。Rai 說：「我們已經看到一些訊號，至少在近期內，美元有些超買了。」他仍預期美元將保持強勢。

在 Fed 和日銀下周的決策會議以前，外匯市場顯得平靜。Rai 認為，在這兩大風險事件到來之前，任何額外的布局都沒有意義。

交易員周五押注，通膨降溫可能讓 Fed 在未來幾個月繼續按兵不動，儘管經濟數據顯示，核心物價壓力仍頑強，而消費者支出依然強勁。

本周四的報告顯示，美國第 3 季經濟成長率創近兩年來最快增速，反映緊俏的勞動力市場支撐薪資，進而驅動消費者支出。

歐洲央行 (ECB) 周四一如市場預期按兵不動，終結連十次升息。

歐元兌美元周五上揚 0.12% 至 1.0573。根據本周稍早的報告，歐元區 10 月商業活動意外惡化。

澳幣行情顯示，整體風險胃口在周五稍稍好轉，澳幣兌美元攀升 0.25% 至 0.6338，從周四觸及的 0.6271 一年低點回升。

日元兌美元收復 150 整數關卡，上揚 0.6% 至 149.515。150 被視為是日本當局可能出手干預的水準。

日本財務大臣鈴木俊一周五表示，日本當局將持續「以強烈的急切感」回應外匯市場。

日銀預定下周五開會，市場對可能調整殖利率曲線控管 (YCC) 的揣測日益加深。消息傳出，日銀可能討論調整三個月前才訂定的殖利率波動上限。

Rabobank 外匯策略主管 Jane Foley 說，市場幾乎不期待日銀會在月底的會議上試圖放棄負利率政策，但對再次調整 YCC 政策的看法分歧。

加密貨幣市場方面，比特幣下跌 1.7% 至 33584 美元。

截至周五 (27 日) 台灣時間約 7:00 價格：