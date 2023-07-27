橋椿Q2轉盈賺進1億元 上半年每股純益0.3元

橋椿 (2062-TW) 2023 年首季則因客戶端拉貨降溫，營收創 15 季以來新低並造成虧損，第二季營收規模放大，單季轉盈，稅後純益達 1 億元，單季每股純益 0.5 元，上半年稅後純益 5990 萬元，每股純益 0.3 元。

橋椿今 (27) 日公布 2023 年最新財報，第二季營收 19.13 億元，毛利率 12.03%，季增 4.22 個百分點，年減 6.27 個百分點，稅後純益達 1 億元，較上季轉盈，年減 71.67%，單季每股純益 0.5 元。

橋椿 2023 年上半年營收 34.18 億元，毛利率 10.17%，年減 6.67 個百分點，稅後純益 5990 萬元，年減 87.44%，每股純益 0.3 元；橋椿第三季訂單與第二季相當，在營收規模回升、原物料相對持穩，以及匯率有利情況下，預期第三季仍可持續獲利。

橋椿主要產品鋅壓鑄水龍頭零組件，營業版圖橫跨亞洲、美洲與歐洲，鋅製品占營收比重達 70%，橋椿自 1990 年代即投入鋅產品的研發與製造，且專精鋅製程，產品，良率穩定、生產週期快速，橋椿與全球知名衛浴品牌，在鋅製品解決方案上有緊密合作關係。

橋椿目前訂下的目標是搶占全球水五金零組件市場 10% 市占率。橋椿估計，目前全球廚房衛浴產業裝飾設備零組件市場規模約 45 億美元，橋椿目前全球市占約 4%，以橋椿設立的目標來看，等於要取得近 140 億元市場。