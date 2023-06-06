橋椿每股1元股息7/25除息 估Q2營收成長

橋椿 (2062-TW)2022 年全年稅後純益 7.37 億元，改寫 6 年來新高，年增 68.97%，每股純益 3.68 元，橋椿今 (6) 日公布對去年股息每股 1 元，訂 7 月 25 日除息交易，股利 8 月 18 日發放，橋椿估第二季營收可望較首季成長。

橋椿 2023 年首季則因客戶端拉貨降溫，營收創 15 季以來新低，今年第一季營收爲 15.05 億元，毛利率爲 7.81%，季減 7.86 個百分點，年減 7.46 個百分點，單季稅後虧損 4038 萬元，較上季及去年同期都由盈轉虧，每股虧損 0.2 元。

橋椿第一季陷虧損主要是因爲營業規模最小所致，預估第二季營收可望小幅放大。

橋椿主要產品鋅壓鑄水龍頭零組件，營業版圖橫跨亞洲、美洲與歐洲，鋅製品占營收比重達 70%，橋椿自 1990 年代即投入鋅產品的研發與製造，且專精鋅製程，產品，良率穩定、生產週期快速，橋椿與全球知名衛浴品牌，在鋅製品解決方案上有緊密合作關係。

橋椿目前訂下的目標是搶占全球水五金零組件市場 10% 市占率。橋椿估計，目前全球廚房衛浴產業裝飾設備零組件市場規模約 45 億美元，橋椿目前全球市占約 4%，以橋椿設立的目標來看，等於要取得近 140 億元市場。