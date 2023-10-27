緯創出售印度廠 以新台幣38.9億元賣給塔塔集團

緯創 (3231-TW) 今 (27) 日召開董事會決議，因應集團產品策略重塑及全球製造布局戰略考量，通過出售集團印度子公司 WMMI 之 100% 股權給塔塔集團 (Tata Electronics Private Ltd.)，考慮調整項目後，交易價格暫定 1.25 億美元 (約新台幣 38.9 億元)。

緯創表示，子公司 SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd. 及 Wistron Hong Kong Limited，與 Tata Electronics Private Ltd. 簽訂股權出售協議，出售集團印度子公司 Wistron InfoComm Manufacturing (India) Private Limited (WMMI) 100% 股權。

此外，SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd. 同時公告，擬將其對於 WMMI 之債權 (含借款本金及應計利息) 於美金 1.3 億元額度內轉換為股權。

今年 7 月就曾傳出，緯創將退出印度 iPhone 組裝業務，把當地廠房出售給塔塔，並傳出成交金額將超過 6 億美元，而實際交易價格出爐則大幅低於當時外界預期。