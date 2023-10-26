比亞迪首度亮相東京車展 新能源車型成目光焦點

全球三大車展之一的東京車展，今年以「日本交通展」的名稱盛大舉辦，多家車廠爭相推出新款汽車。 比亞迪 (002594-CN) 本次也攜帶五款新能源車型及核心技術與車展中亮相，成為首家參加該車展的中國車廠，期望進一步擴大中國汽車的國際影響力。

在發表會上，比亞迪攜純電轎跑「海豹」亮相，同時也宣布該款車型將於 2024 年春季於日本市場上市。此外，比亞迪旗下百萬級高階新能源車品牌「仰望」也首次於海外車展亮相，被外媒形容為有著 Land Rover Defender 外觀般的全新仰望 U8 更在現場展示了「原地掉頭」的黑科技，憑藉顛覆性的技術及性能表現，成為全場焦點。

此外，比亞迪旗下騰勢品牌也展出首款豪華 MPV D9，吸引不少參展者駐足體驗。

先前就有消息指出，仰望 U8 已正式投產，產品訂單超 3 萬輛。首批仰望 U8 豪華版將於 10 月下旬開始陸續交付到用戶手中。比亞迪仰望 U8 豪華版最初在 9 月 20 日正式上市，售價人民幣 109.8 萬元。

根據比亞迪年初規劃，2023 年年銷售目標為 300 萬輛，目前比亞迪前第三季累計銷售量為 207.8 萬輛，已完成近 7 成。

比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮在展會上表示，比亞迪 28 年來始終堅持以科技創新為動力，以綠色夢想為初心，持續努力實現生活方式的多樣性和自然環境的和諧統一。在日本消費者的在支持下，該公司將致力於電動車技術和產品的推廣，助力電動車成為民眾不可或缺綠色交通選擇。

比亞迪汽車日本株式會社總經理東福寺厚樹也表示：「比亞迪攜多款車型亮相東京車展，並帶來領先的電動車技術，積極賦能日本電動化轉型。 」