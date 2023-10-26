中國駐美大使謝鋒：中美關係「穩下來」是普遍期待

在中國外長王毅有望在周五（27 日）拜會美國總統拜登之際，中國駐美大使謝鋒表示，中美兩國脫鉤斷鏈行不通，冷戰對抗走不遠，兩國關係「穩下來」是普遍期待。

美中關係全國委員會周二在紐約舉行 2023 年度頒獎晚宴，謝鋒應邀出席，在現場宣讀國家主席習近平賀信，並致辭。

美中關係全國委員會向美國前國務卿季辛吉頒獎，表彰其對中美關係的卓越貢獻。美國前財長蓋特納（Timothy Geithner）、前運輸部長趙小蘭等近 400 人與會。

謝鋒說，回顧中美關係的昨天，朝前走是總體方向。過去半個多世紀，中美關係就是一部歷經風雨但不斷克難前行的歷史。時空背景和中美兩國在變，但中美關係發展的歷史邏輯沒有變，那就是不能忽視中美關係對兩國各自發展和世界穩定繁榮的影響，不能背離中美人民對兩國和平友好的願望，不能否定幾代人的不懈努力和廣泛深入的共同利益。

他表示，中美關係回不到過去，但不意味著要推倒重來，更不應該開歷史倒車，而應在歷代領導人和各界有識之士共同努力的基礎上不斷向前，以史為鑑、繼往開來。

謝鋒指出，把握中美關係的今天，「穩下來」是普遍期待。中美近期開展了一系列重要高層交往，中美關係出現了一些止跌回穩的跡象，受到兩國各界和國際社會的普遍歡迎。

他強調，中美衝突要不得，脫鉤斷鏈行不通，冷戰對抗走不遠，扭轉中美關係螺旋式下滑是人心所向，搞砸中美關係不符合兩國人民根本利益。

謝鋒說，開闢中美關係的明天，兩國需要找到正確相處之道。明年是中美建交 45 周年。中方始終認為，兩國應該是夥伴，而不是對手，始終相信中美應該互利共贏，而不是零和博弈，始終期待中美關係穩下來、好起來，而不是滑向衝突對抗。

謝鋒表示，習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，提供了走好中美關係未來之路的行動指南。美方應該尊重中方核心利益和重大關切，按照「一個中國」原則和中美三個聯合公報，妥善處理台灣等重要敏感問題。下階段中美還有一系列高層交往，希望美方與中方相向而行，管控消極因素，推進積極議程，爭取中美關係重回正軌、行穩致遠。

據《路透》報導，知情人士透露，王毅將於周五在白宮和美國國安顧問蘇利文會面，屆時王毅也可能與拜登見面。

舊金山亞太經合組織 （APEC） 峰會即將在 11 月登場，美中官員正致力於促成「拜習會」。過去幾個月來，拜登不斷表達與習近平會面的期望，但中國官員至今仍拒絕透露習近平是否出席 APEC 峰會。