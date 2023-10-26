〈財報〉美泰兒Q3業績超越華爾街預期 但維持全年銷售預期 盤後挫近7%

在《芭比》電影大熱門的加持下，美泰兒 (Mattel) 周三 (25 日) 公布第三季業績超越華爾街預期，但仍維持年度銷售預期不變，導致盤後股價跌近 7%。

美泰兒預期，全年淨銷售額仍維持在去年的 54.4 億美元不變，但上修獲利預期。調整後全年每股獲利 (EPS) 在 1.15 美元至 1.25 美元之間，高於先前預估的 1.10 美元至 1.20 美元範圍。

近時確認，美泰兒周三收低 0.49%，盤後下挫 6.76%，報每股 18.75 美元，今年迄今該股仍有近 13% 漲幅。

芭比是美泰兒名下兒童娃娃玩具品牌，7 月上映的《芭比》電影創下今年首映票房最高紀錄，但 Insider Intelligence 高級分析師 Zak Stambor 認為，儘管電影可能提振美泰兒第四季的銷售，但該公司維持全年淨銷售額不變的預期可能會造成一些近期阻力。

今年因通膨頑強抑制家庭預算，導致購物季表現預期疲軟。但在進入關鍵的購物假期前，美泰兒擺脫了零售商去化庫存的擔憂。

執行長 Ynon Kreiz 表示，與前一年相比，美泰兒獲得更多零售支持，有更多貨架空間，且在重要節日的目錄上有更多代表商品，以及更多廣告。Kreiz 預期，第四季成長加速，毛利率將大幅增長。

第三季業績表現

以固定匯率計算，依向客戶開立的發票金額為準，娃娃部門的第三季全球總營業額年增 24%。

第三季銷售淨額年增 7% 至 19.2 億美元，輕鬆超越華爾街預期。美泰兒雖然在第三季認列一次性費用 2.12 億美元，導致純益下降 50%，但調整後 EPS 達 1.08 美元，仍遠高於 LSEG 訪調分析師預期的 86 美分 。