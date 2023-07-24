分析師：芭比熱潮對玩具製造美泰而言可能只是短暫效應

瑪格羅比主演的《芭比》的亮麗票房可能會讓這款代表性的美泰 (MAT-US) 娃娃的銷量擺脫長達一年的低迷狀態，但華爾街認為粉紅色派對將會是短暫的。

美泰將於電影上映幾天後的周三 (26 日) 公布第 2 季業績，但分析師表示，芭比娃娃銷量的成長將在截至 9 月 29 日當季最為明顯，然後逐漸減弱。

該公司可能會從這部電影的票房中分得一小部分利潤，不過預計最大的收益將來自於影片上映後行銷熱潮帶動的玩具銷售。全球各地的零售商也紛紛參與其中，Zara、H&M 和 Gap 等品牌推出了芭比連帽衫、香水和牙刷等主題商品。

瑞銀集團分析師寇恰彥 (Arpiné Kocharyan) 預計，這部電影的上映將對整個系列電影產生「整體光環效應」，因為這部電影的目標受眾是年長觀眾，因此消費品領域將有更大的機會。

他補充指出：「這可能不會對營收產生重大影響，但可能會影響美泰的獲利，因為授權使用費的利潤率大幅提高，超過 80%。」

發行商華納兄弟周日表示，這部由雷恩葛斯林飾演肯尼的真人電影，周末在美加拿下 1.55 億美元的票房，成為 2023 年首映票房最高的電影。

不過，似乎並不是所有人都相信這一點。

CFRA Research 股票分析師沃林 (Zachary Warring) 表示：「雖然這部電影引起很多關注，但我並不認為這部電影會對美泰的銷量產生顯著提升，因為這部電影並非針對青少年目標，並且分級為 PG-13。」

南佛羅里達大學 Muma 商學院行銷學教授奧斯本 (Carol Osborne) 表示，圍繞「全球芭比化」的炒作很快就會平息。

美泰公司第 2 季銷售額預計將下降，每股淨虧損為 2 美分，而去年同期為獲利 18 美分，原因是該公司繼續受到成本上升、高通膨下消費者支出放緩，以及零售商削減庫存的影響。

根據該公司數據，芭比娃娃是美泰公司 2019 年至 2022 年的頂級品牌。但 2023 年第 1 季度，其總出貨金額落後於 Hot Wheels。

2023 年至今，這家玩具製造商的股價仍上漲約 19%，超過競爭對手孩之寶 (Hasbro)(HAS-US) 在低迷一年中上漲 5% 的表現。

美泰的 12 個月遠期本益比 (P/E) 為 16.01，高於孩之寶的 13.6。