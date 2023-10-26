拜登預定下周一簽行政命令 AI將受到廣泛管制

彭博引述知情人士報導，美國總統拜登預定下周一針對人工智慧 (AI) 簽署一道廣泛的行政命令，目的是在技術公諸於世之前，避免任何被濫用或誤用的可能性。

白宮也將在下周一當天舉辦 AI 活動，一些科技業界主管將出席。根據華盛頓郵報周三 (25 日) 稍早的報導，此命令可能包括一些新政策，例如要求 AI 模型在聯邦機構使用前接受評估、放寬對海外技術人員的簽證要求等。

此外，預料也將由美國商務部負責制定技術標準的「美國國家標準與技術研究院」(NIST) 進行演練，對政府採購大型語言模型 (LLMs) 強制評估。

這道行政命令還將規定各大政府機關，包括國防部、能源部、情報單位進行評估，以決定如何把 AI 整合到工作中。

白宮預定發布這道行政命令之際，副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 和科技業領袖幾天後將赴英國，參加由英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 主辦的 AI 高峰會。

不只美國，目前歐盟和中國也都在發展自己的 AI 管制措施。

拜登曾公開談論過 AI 的威脅，並承諾將保護消費者，以及呼籲 AI 業者確實遵守透明度和安全標準。

在此同時，美國國會正在辯論是否、以及如何在 AI 領域推行有法律約束力的管制。參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 多次強調，必須對假訊息和偏見等風險設下「護欄」(guardrail)，但同時也應繼續在醫療、教育、金融等領域，鼓勵使用 AI 技術。

最近幾周以來，舒默多次邀請科技業主管和投資人參加國會的閉門會議，包括 Meta(META-US) 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg)、特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克、創投家 Marc Andreessen 和 John Doerr，以及 OpenAI 公司執行長阿特曼 (Sam Altman)。