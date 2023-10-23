台股16200點關卡岌岌可危 金管會：基本面很穩免驚

美股臉綠台股也難逃跌勢，今 (23) 日下跌 189 點，16200 點關卡岌岌可危，金管會也出面信心喊話，截至 20 日為止，信用交易整戶擔保維持率為 167.44%，且在亞股中漲幅僅次日本，基本面穩健，將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。

台股今日在台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 權值股領跌下，加權指數一開盤就失守 16400 點，雖有 IC 設計、觀光、生技等族群力撐，仍不敵電子權值股腿軟，終場下跌 189 點，收在 16251 點。

金管會表示，美股主要指數 20 日走跌，亞股今天也全面下跌，台股在外資賣超 134 億元壓力下，指數下跌 189.36 點，而亞股中，包括新加坡跌 0.3%，日本跌 0.56%，韓國跌 0.65%，上海跌 0.8%，港股休市。

金管會指出，截至 10 月 20 日，信用交易之整戶擔保維持率為 167.44%；而今年以來截至 9 月底，台股的本益比 17.79，現金殖利率達 3.71%，加上股票股利約 3.81%。

此外，國內上市櫃公司截至 9 月底累計營收約 28.10 兆元，累計營收金額雖較去年同期減少 10.90%，但仍為歷年同期第三高。

金管會指出，今年以來截至 10 月 20 日止，台股漲幅 16.29%，相較日本漲幅 19.79%、韓國漲幅 6.20%、上海跌幅 3.44%、新加坡跌幅 5.37%、深圳跌幅 13.12%、香港跌幅 13.19%，台股表現優於多數亞股。

