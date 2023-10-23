鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估下修至5.49元，預估目標價為140元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.73元下修至5.49元，其中最高估值6.14元，最低估值4.37元，預估目標價為140元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.14
|7.71
|8.92
|最低值
|4.37
|6.45
|8.22
|平均值
|5.36
|7.09
|8.5
|中位數
|5.49
|7.2
|8.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|21,291,000
|23,573,000
|24,915,500
|最低值
|20,650,000
|21,471,000
|23,483,000
|平均值
|20,955,360
|22,476,640
|24,389,500
|中位數
|20,956,000
|22,511,000
|24,770,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.68
|6.07
|5.64
|5.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,513,836
|19,861,133
|19,679,455
|23,156,921
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2723/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。