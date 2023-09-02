鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估上修至5.77元，預估目標價為158元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.72元上修至5.77元，其中最高估值7元，最低估值5.26元，預估目標價為158元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7
|7.71
|8.92
|最低值
|5.26
|6.99
|8.22
|平均值
|5.98
|7.3
|8.5
|中位數
|5.77
|7.28
|8.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|21,291,000
|23,573,000
|24,915,500
|最低值
|20,870,000
|22,005,000
|23,483,000
|平均值
|21,111,930
|22,888,470
|24,389,500
|中位數
|21,127,000
|22,921,000
|24,770,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.68
|6.07
|5.64
|5.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,513,836
|19,861,133
|19,679,455
|23,156,921
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2723/financials/ratios
最新相關新聞
- 盤中速報 - 美食-KY(2723)股價急跌至108.0元，跌幅達7.69%
- 盤中速報 - 美食-KY(2723)急跌-2.48%報119.0元，成交2,901張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估上修至5.52元，預估目標價為179元
- 盤中速報 - 美食-KY(2723)股價拉至漲停，漲停價117.0元，成交1,041張
- 盤中速報 - 美食-KY(2723)股價大漲至114.0元，漲幅達7.04%
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。