走著瞧明日創新板掛牌上市 看防詐產業處成長階段

信任科技服務商 Gogolook 明 (13) 日將以「走著瞧 - 創」名稱、股票代碼 6902 於證交所創新板掛牌上市，為創新板第一家新經濟軟體公司，承銷價格 215 元，Gogolook 共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，防詐產業仍正處在初期成長階段，且屬剛性需求，較不受景氣影響，看好長期成長趨勢。

Gogolook 表示，受惠全球防詐需求增加，帶動 Gogolook 海外市場和多元產品線成長快速，今年上半年合併營收達 3.72 億元，年增 100%，因此，投資人參與詢價圈購踴躍，承銷價格為 215 元，共募集資金 2.29 億元。

Gogolook 已布局台灣、日本、泰國、韓國、馬來西亞、香港與巴西等市場，運用 AI 與數據技術，成功建立起東亞和東南亞最大防詐資料庫。

鄭勝丰表示，防詐產業仍正處在初期成長的階段，剛性需求不易受景氣影響，經過 10 餘年的積累，在產品線和跨國戰線上皆取得初步實績，將持續透過 AI，研發防詐技術並招募海外人才。

Gogolook 旗下三大產品線包括消費者端與企業端的信任雲服務，以及金融科技為首的商業服務，應用對象除了廣泛的消費者，更涵蓋電信、金融、電商和支付等多元產業場景。

其中，在消費者端信任雲服務方面，旗下陌生來電辨識軟體 Whoscall 在全球已擁有逾 1 億次下載量，近年更透過研發創新功能，提升訂閱制用戶占比。

Gogolook 也推出可疑訊息查證機器人「美玉姨」，以及在巴西市場落地的訊息管理與防詐應用程式「Message Checker」等針對個人的創新產品服務，。

針對企業，Gogolook 提供「企業端信任雲服務 (Enterprise Trust Cloud Services)」，是專為企業打造的數位身分驗證解決方案，目前已廣泛應用於銀行、支付和電商等交易場景。

此外，Gogolook 以普惠金融科技開端發展商業服務，以個人金融商品比較平台「袋鼠金融 Roo.Cash」為首，目前已與國內超過 20 家的銀行與金融機構合作，現階段平台每月流量超過 1200 萬瀏覽量、月活躍用戶逾 200 萬人，其中近期推出的「Roo AI」智能問答服務，創達 80% 的用戶回訪率。