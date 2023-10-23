〈陸港盤後〉A股三大指數大跌 富士康被查稅 工業富聯暴跌10%

中國 A 股市場三大指數周一（23 日）收盤大跌，滬指再度改寫今年新低，陸媒披露中國官方對鴻海集團 (2317-TW) 旗下富士康查稅，進一步打擊投資人信心。

滬指周一收盤重挫 1.47% 報 2,939.29 點，深成指驟跌 1.51% 報 9,425.98 點，創業板指重摔 1.69% 報 1,864.91 點。兩市成交額合計人民幣 7,211 億元。

石油、有色、化工、電力、鋼鐵等資源股下挫，半導體、券商、地產、醫藥、金融等族群均走低。

工業富聯 (601138-CN) 股價周一收盤暴跌 10.02%。鴻海周一收盤也重挫 2.15%。

香港股市適逢重陽節暫停交易一天。

據《環球時報》周日報導，消息人士透露，中國稅務部門近期依法稽查富士康在廣東、江蘇等地重點企業的稅務，自然資源部門也對富士康在河南、湖北等地重點企業的用地情況展開現場調查。



富士康的消息衝上微博熱搜，截至台灣時間周日晚間 8 點半左右，熱搜榜第一名是「富士康被查」，凸顯這項消息的熱度。

據《財聯社》報導，一位基金人士表示：「企業調查也是正常現象，市場負面情緒較大，投資人擔憂存在潛在風險，導致今日受情緒影響，股價跌幅較大。」

富士康官網資料顯示，富士康自 1988 年開始投資中國，目前在中國擁有 40 餘座園區，高峰期擁有百萬員工，產品範圍涵蓋消費性電子、雲端網路、電腦終端、元器件等領域。

鴻海集團創辦人郭台銘在 8 月 28 日投入總統選戰，並說：「我從來不受中共的控制，你來打我，沒收我財產，我不受威脅。」

廈門大學台灣研究院副院長張文生表示，有關部門對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地情況調查，屬於正常依法行政，合情合理合法。富士康旗下企業有義務積極配合稽查、調查，若確有違法違規行為，應認錯認罰、加緊整改。

張文生表示，北京歷來歡迎、支持台商到大陸投資，依法保護台商台企合法正當權益。近年來，有關部門提出一系列給予台胞台企同等待遇的政策措施，讓其更好分享新時代大陸發展機遇，在大陸投資建廠的台企普遍受益。



張文生說，作為指標性台資企業，富士康更是獲利良多，在大陸做大做強，旗下工業富聯還在 A 股主板上市，並反哺母公司鴻海集團。

張文生強調，富士康等台資企業在中國分享發展紅利、獲得長足發展的同時，也應承擔相應社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。

鴻海集團對此在周日下午發布重訊，表示「合法合規為鴻海在全球各地的基本原則。集團會積極配合相關單位的作業辦理」。工業富聯周一也說：「正積極配合相關部門調查，目前經營業務一切正常。」

