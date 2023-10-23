章子怡汪峰宣布離婚 八年婚姻走到盡頭

中國女星章子怡與歌手汪峰周一（23 日）下午共同發布離婚聲明，宣布兩人八年婚姻走到盡頭，但兩人仍有共同持股的公司。

據《第一財經》報導，章子怡與汪峰在聲明中感謝了外界的關心與支持，表明經過慎重考量與商議，決定解除婚姻關係。

兩人強調，離婚並沒有是非對錯之爭，分離也不代表辜負或背叛。「這是兩個人成年人共同的決定，希望可以得到大家的理解與支持。」

「未來將以親人身份共同撫養、陪伴孩子們長大，依舊是孩子們最信任的父母」。章子怡與汪峰說。

章子怡與汪峰婚後育有一子一女，離婚後，女兒醒醒跟汪峰，兒子則跟章子怡。

章子怡與汪峰的戀情與婚姻，從一開始就備受矚目。汪峰是「第一位登上春晚的搖滾歌手」、中國搖滾圈最能掙錢的音樂人之一。章子怡則是獲得影后大滿貫、名滿國內外的女演員。近年她轉型走上導演之路，也風生水起。

不過，兩人相戀時，外界似乎就不看好他們。在跟章子怡結婚前，汪峰曾有過數段情史、三段婚姻，還曾被前妻口誅筆伐。

2015 年，汪峰在章子怡 36 歲生日派對上用一架無人機送上一枚 9.15 克拉的鑽戒，求婚成功。同年 5 月 10 日，兩人在香港註冊結婚。12 月 28 日，章子怡發微博，官宣產女。

天眼查 App 顯示，章子怡名下關聯 23 家企業，其中 13 家為存續狀態，包括深圳興旺紅籌回歸投資中心、北京漂漂羽毛品牌管理公司、上海青怡影視文化公司、北京章子怡影視文化工作室等，事業涵蓋影視文化、媒體、科技、投資管理等。

汪峰名下關聯 20 家企業，其中 13 家為存續狀態，包括南京果醬文化發展公司、江西斐耳科技公司、碧峰怡竹長興文化傳媒工作室等，事業版圖遍布文化媒體、資訊技術、投資管理等。

值得一提的是，汪峰和章子怡於 2014 年成立了藍山竹（北京）文化傳媒公司，目前該公司為存續狀態，法定代表人、執行董事、經理為汪峰，監事為章子怡，兩人各持股 50%。