中國滬指面臨2,900點保衛戰 現階段市場關注什麼？

中國 A 股市場周一（23 日）開低走低，又上熱搜，滬指盤中最低跌至 2,951.76 點，2,900 點保衛戰打響。

A 股市場周一上午收盤，滬指跌 0.8%，報 2,959.22 點，深證成指跌 0.81%，創業板指跌 1.04%。

據《中國證券報》報導，現階段市場的主要擔憂是什麼？可能來自以下三方面：

第一、短期資金面。據國金證券統計，截至 10 月 20 日，有 22 地已發行或揭露了特殊再融資債發行計畫，規模合計人民幣 9,438 億元。

中信證券表示，預計央行會擴大投放，以因應資金壓力。

央行周一說，為減緩稅期高峰、政府債券發行繳款等因素影響，並維護銀行體系流動性合理充裕，當日以利率招標方式展開 8,080 億元 7 天期逆回購操作，中標利率為 1.8%。周一有 1,060 億元逆回購到期，代表央行淨投放 7,020 億元。

第二、美債殖利率超預期上行。有機構認為，時序進入 11 月後，美國政府再度面臨財政支出法案無法達成的風險，美債殖利率轉折點有望出現。

第三、市場近期連續下跌，對積極信號的反應偏淡，對風險與不利因素的關注偏高。

值得注意的是，貴州茅台 (600519-CN) 上周四罕見大跌逾 5%，寫下今年來盤中最大跌幅。

海通證券分析師吳信坤認為，貴州茅台單日大幅調整，往往預示著市場底部即將到來。回顧 15 年以來歷次貴州茅台走勢，其大幅調整常常出現在市場下行末期，貴州茅台補跌一定程度上意味著市場風險得到集中釋放。

因此，貴州茅台可能是市場底部信號之一，未來幾個月內大盤上漲機率升高。

方正證券也說，從大盤觸底的時間窗口規律看，本輪行情的「市場底」出現時間窗口，要嘛在本月，要嘛在明年 1 月，當前大盤加速下行，顯示本輪大盤完成「市場底」構築的時間窗口，很可能是在本月。

此外，隨著市場波動加劇，投資人對平准基金的呼聲也日益高漲，近期已有多位經濟學家或市場人士建議設立平准基金。

對此東吳證券證券分析師陶川表示，海外和歷史經驗顯示，提振股市信心、推動股市發揮經濟「晴雨表」的作用，平准基金不失為一種「四兩撥千斤」的做法。

不過，陶川也說，相較於常態化平准基金，相機抉擇式資金干預效果會更好。平准基金入市需要門檻和擇時，股票跌幅大、市場陷入非理性資金外流惡性循環、其他常規政策效果有限，以及交易量低迷，是出手重要條件。平准基金依舊只是過渡手段，務必速戰速決，甚至不惜規模，一旦戰線拉長，政策效果和信譽都會大打折扣。

